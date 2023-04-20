سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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الأمين العام للأمم المتحدة: العنف في السودان ينذر بـ”حرب كارثية” تجتاح المنطقة

الخارجية الإسرائيلية تدعو البرهان وحميدتي لـ”قمة مصالحة”

 

بلينكن: أمريكا تتواصل مع القادة السودانيين وتضغط لتمديد الهدنة

واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين وتضغط عليهم لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن.

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التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين يدعوا إلى بناء أوسع جبهة ضد الحرب ويقترح: مؤتمر عاجل أونلاين للقوى السياسية في الداخل والخارج للخروج برأي موحد لمخاطبة العالم

بيان جماهير شعبنا الصابر الصامد في هذا الوقت العصيب من تاريخ شعبنا والمأساة الانسانية تتفاقم وخطر فقدان وحدة بلادنا وسيادتها وتماسكها يتزايد ساعة فساعة ، في هذا الوقت البئيس يعلن التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين وقوفه بحزم ضد الحرب العبثية المفروضة على شعبنا وعلى أرضه والتي أشعلها وخططت لها الحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.

 

قوى الحرية والتغيير: ضد الحرب وضد العسكرة … معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد

قوى الحرية والتغيير (FFC) ضد الحرب وضد العسكرة … معاً في جبهة مدنية لمناهضة عودة النظام البائد 21 ابريل 2023 نحن الموقعين أدناه، مجموعة من القيادات المدنية والسياسة والأكاديميين، والقوى الديمقراطية عموماً، نقف ضد الحرب الجارية في بلادنا، والتي أشعلها التيار الأصولي الشمولي للحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.

كاريكاتور

 

2023-04-21

 

منبر الرأي