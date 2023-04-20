التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين يدعوا إلى بناء أوسع جبهة ضد الحرب ويقترح: مؤتمر عاجل أونلاين للقوى السياسية في الداخل والخارج للخروج برأي موحد لمخاطبة العالم

بيان جماهير شعبنا الصابر الصامد في هذا الوقت العصيب من تاريخ شعبنا والمأساة الانسانية تتفاقم وخطر فقدان وحدة بلادنا وسيادتها وتماسكها يتزايد ساعة فساعة ، في هذا الوقت البئيس يعلن التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين وقوفه بحزم ضد الحرب العبثية المفروضة على شعبنا وعلى أرضه والتي أشعلها وخططت لها الحركة الإسلامية بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع.