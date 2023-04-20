إذاعة فرنسية: كيف تعقّد مصالح القاهرة وأبو ظبي الصراع بين جنرالات السودان؟

باريس- “القدس العربي”: قالت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) في تقرير بموقعها الإلكتروني، إنه منذ سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، كانت مصر والإمارات والسعودية كريمة للغاية في مساعدة الخرطوم للوقوف على قدميها من جديد، من خلال مساعدات مالية قدرها 3 مليار دولار، واستقبال الجنرالين عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي”.