سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

عاجل

 

 

 

طيران الجيش يحلق فوق الخرطوم.. وقلق من ذخائر لم تنفجر

أمريكا والدول الأفريقية تتسابق لتمديد الهدنة في السودان وأصوات إطلاق النار ما زالت تتردد

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

إذاعة فرنسية: كيف تعقّد مصالح القاهرة وأبو ظبي الصراع بين جنرالات السودان؟

باريس- “القدس العربي”: قالت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) في تقرير بموقعها الإلكتروني، إنه منذ سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، كانت مصر والإمارات والسعودية كريمة للغاية في مساعدة الخرطوم للوقوف على قدميها من جديد، من خلال مساعدات مالية قدرها 3 مليار دولار، واستقبال الجنرالين عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي”.

 

ملاحظات فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أمام مجلس الأمن

ملاحظات السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أمام مجلس الأمن شكراً سيدتي الرئيسة، وشكراً الأمين العام.

بيانات

السودان يكون أو لا يكون: مبادرة حملة سودان المستقبل لإيقاف الحرب واستعادة الاستقرار

اسباب المبادرة: لقد منح الشعب خلال أربعة سنوات الوقت الكافي والثقة الكاملة للساسة السودانيين والقادة العسكريين ممثلين في قوى الحرية والتغيير وشركائهم العسكريين الذين قالوا إنهم انحازوا الى خيار الشعب لإحداث التغيير.

 

مقترح اتفاق شعبي ثوري سياسي لإجراءات وبنود للضغط لاتفاق وفق الاقتتال بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع .. عمر خليفة /مواطن سوداني

 نؤمن تماما بأن الحرب هي أسواء السلوك الذي يمكن ان ينتجه الإنسان ، ولكن تظل هناك بعض المعارك المؤجلة اللازمة لوضع الدولة في المسار الصحيح ، نحو الدولة المدنية ودولة العدالة والقانون والمؤسسات المختصة .

كاريكاتور

 

2023-04-21

 

منبر الرأي