الجيش السوداني: لا تفاوض مع “المتمردين”.. والبرهان يقر مبادرة إفريقية لتمديد الهدنة
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم قيادة قوات الدعم السريع 27 أبريل 2023 بيان هاجمت قوات الانقلابيين المتطرفة منذ الصباح معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية.
قال مسؤولون في منطقة الرنك في دولة جنوب السودان اليوم الاثنين، إن نحو 10 آلاف لاجئ دخلوا البلاد قادمين من السودان في الأيام الماضية، فارين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.
تسعة أطفال في عداد القتلى و55 جريحاً يافعاً جراء الاشتباكات الدائرة في السودان منذ 15 نيسان / أبريل.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
باريس- “القدس العربي”: قالت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) في تقرير بموقعها الإلكتروني، إنه منذ سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019، كانت مصر والإمارات والسعودية كريمة للغاية في مساعدة الخرطوم للوقوف على قدميها من جديد، من خلال مساعدات مالية قدرها 3 مليار دولار، واستقبال الجنرالين عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو المعروف بـ“حميدتي”.
ملاحظات السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة – بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان أمام مجلس الأمن شكراً سيدتي الرئيسة، وشكراً الأمين العام.
اسباب المبادرة: لقد منح الشعب خلال أربعة سنوات الوقت الكافي والثقة الكاملة للساسة السودانيين والقادة العسكريين ممثلين في قوى الحرية والتغيير وشركائهم العسكريين الذين قالوا إنهم انحازوا الى خيار الشعب لإحداث التغيير.
نؤمن تماما بأن الحرب هي أسواء السلوك الذي يمكن ان ينتجه الإنسان ، ولكن تظل هناك بعض المعارك المؤجلة اللازمة لوضع الدولة في المسار الصحيح ، نحو الدولة المدنية ودولة العدالة والقانون والمؤسسات المختصة .