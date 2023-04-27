اشتباكات بمحيط القصر الجمهوري وإطلاق النار على طائرة تركية
اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم الجمعة، في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، رغم تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد مدة 72 ساعة بدأت منتصف الليلة الماضية.
اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم الجمعة، في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، رغم تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد مدة 72 ساعة بدأت منتصف الليلة الماضية.
المصدر: الحدث.
سونا – أصدرت وزارة الدفاع بيانا نفت فيه ما ورد في بعض المواقع الالكترونية حول ذهاب السيد وزير الدفاع الفريق ركن يس ابراهيم يس إلى مسقط رأسه بشمال كردفان، وتؤكد وجوده بالخرطوم ومتابعته للأحداث الجارية بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش .
( سونا) – أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم ، انه بناءا على المساعي التي يبذلها الجانبين السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
غداة بيان للجيش السوداني أكد فيه موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة تقدمت بها منظمة “إيغاد”، وحوت مقترحات لحل الأزمة في السودان؛ نفت الخارجية السودانية -في بيان آخر- صحة دخول القوات المسلحة في تفاوض مع قوات الدعم السريع.
لندن- “القدس العربي”: نشرت شبكة “سي أن أن” الأمريكية تقريراً حول دور الغرب بمساعدة الجنرالين المتحاربين في السودان.
اسباب المبادرة: لقد منح الشعب خلال أربعة سنوات الوقت الكافي والثقة الكاملة للساسة السودانيين والقادة العسكريين ممثلين في قوى الحرية والتغيير وشركائهم العسكريين الذين قالوا إنهم انحازوا الى خيار الشعب لإحداث التغيير.
نؤمن تماما بأن الحرب هي أسواء السلوك الذي يمكن ان ينتجه الإنسان ، ولكن تظل هناك بعض المعارك المؤجلة اللازمة لوضع الدولة في المسار الصحيح ، نحو الدولة المدنية ودولة العدالة والقانون والمؤسسات المختصة .