سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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أزمة عالقين جديدة في السودان بسبب “جوازات السفر”

الجيش يتهم قوات “الدعم السريع” بقتل ضباط قوات مسلحة وشرطة على المعاش

 

قوات الدعم السريع تتهم الجيش بخرق الهدنة ومهاجمة مواقعها بواسطة الطيران والمدفعية

بسم الله الرحمن الرحيم نشرة الميدان 29 أبريل 2023 مواصلة لسلسلة خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية المعلنة هاجمت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة مسنودة بفلول النظام البائد المتطرفة صباح اليوم عدد من مواقع تمركز قواتنا وعدد من الاحياء السكنية بالخرطوم بواسطة الطيران والمدفعية.

 

 

 

 

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

 

في ظل التحركات الأفريقية والدولية.. هل اقترب موعد إنهاء الصراع في السودان؟ وبماذا يفسر تناقض الجيش والخارجية السودانية؟

غداة بيان للجيش السوداني أكد فيه موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة تقدمت بها منظمة “إيغاد”، وحوت مقترحات لحل الأزمة في السودان؛ نفت الخارجية السودانية -في بيان آخر- صحة دخول القوات المسلحة في تفاوض مع قوات الدعم السريع.

بيانات

 

الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية .. البيان التأسيسي التنسيقي

27 أبريل 2023م نحن القوى والاطراف الموقعة أدناه، من: تنظيمات المجتمع المدني لجان المقاومة الأحزاب السياسية حركات الكفاح المسلح النقابات المنتخبة الأجسام المطلبية والمهنية اللجان التمهيدية والتسييرية للنقابات الشخصيات العامة، والأكاديمية والثقافية والإعلامية، والرموز الدينية والأهلية عاملين من أجل أمن وسلامة وطمأنينة شعب السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره؛ ومدركين بأن الهدف الخفي والنهائي للحرب الجارية هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد

كاريكاتور

 

2023-04-28

 

منبر الرأي