المبعوث الأممي: البرهان ودقلو رشحا ممثلين عنهما للتفاوض
سكاي نيوز عربية – أبوظبي قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، السبت، إن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر.
سكاي نيوز عربية – أبوظبي قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، السبت، إن الطرفين المتحاربين في البلاد منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر.
بسم الله الرحمن الرحيم قوات الدعم السريع بيان هام 29 أبريل 2023 تمكنت قوات الدعم السريع بأم درمان اليوم، من إسقاط طائرة حربية طراز ميج تتبع للقوات الانقلابية.
بسم الله الرحمن الرحيم نشرة الميدان 29 أبريل 2023 مواصلة لسلسلة خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية المعلنة هاجمت القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة مسنودة بفلول النظام البائد المتطرفة صباح اليوم عدد من مواقع تمركز قواتنا وعدد من الاحياء السكنية بالخرطوم بواسطة الطيران والمدفعية.
المصدر: الحدث.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
غابرييلا بوميروي بي بي سي نيوز قالت عائلة فارة من السودان إنها من بين آلاف العالقين على الحدود مع مصر، لأن السائقين يطالبون بمبلغ 40 ألف دولار لاستئجار حافلة للسفر عبرها.
غداة بيان للجيش السوداني أكد فيه موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة تقدمت بها منظمة “إيغاد”، وحوت مقترحات لحل الأزمة في السودان؛ نفت الخارجية السودانية -في بيان آخر- صحة دخول القوات المسلحة في تفاوض مع قوات الدعم السريع.
ويدعوا لجان المقاومة إلى توجيه نداء لفروعها في جميع إنحاء السودان لاستقبال النازحين من الحرب.
27 أبريل 2023م نحن القوى والاطراف الموقعة أدناه، من: تنظيمات المجتمع المدني لجان المقاومة الأحزاب السياسية حركات الكفاح المسلح النقابات المنتخبة الأجسام المطلبية والمهنية اللجان التمهيدية والتسييرية للنقابات الشخصيات العامة، والأكاديمية والثقافية والإعلامية، والرموز الدينية والأهلية عاملين من أجل أمن وسلامة وطمأنينة شعب السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره؛ ومدركين بأن الهدف الخفي والنهائي للحرب الجارية هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد