الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية .. البيان التأسيسي التنسيقي

27 أبريل 2023م نحن القوى والاطراف الموقعة أدناه، من: تنظيمات المجتمع المدني لجان المقاومة الأحزاب السياسية حركات الكفاح المسلح النقابات المنتخبة الأجسام المطلبية والمهنية اللجان التمهيدية والتسييرية للنقابات الشخصيات العامة، والأكاديمية والثقافية والإعلامية، والرموز الدينية والأهلية عاملين من أجل أمن وسلامة وطمأنينة شعب السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره؛ ومدركين بأن الهدف الخفي والنهائي للحرب الجارية هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد