رغم الهدنة.. شهود عيان لـCNN: سماع دوي انفجارات حول القصر الرئاسي بالخرطوم
رغم الهدنة.
رغم الهدنة.
– ما زلنا نسيطر على مواقعنا بالقصر الرئاسي والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم – طلبنا من نائب مدير قوات الشرطة عدم إدخالها طرفا في القتال ولم يستجب – نصنف الآن قوات الاحتياطي المركزي كقوة مقاتلة ومعادية – ما زلنا نواصل التصدي لتعزيزات الجيش القادمة من الولايات – عمليات النهب التي طالت البنوك دبرتها عناصر من النظام المعزول #انقلاب15_ابريل #معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة #اشاوس_الدعم_السريع
تدعو الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة) الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى الموافقة على تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وضمان تنفيذه بالكامل من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
دبي/ الخرطوم -الشرق/وكالات أعلنت نقابة أطباء السودان، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جرّاء الاشتباكات في البلاد إلى 425 وإصابة 2091 شخصاً.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
غابرييلا بوميروي بي بي سي نيوز قالت عائلة فارة من السودان إنها من بين آلاف العالقين على الحدود مع مصر، لأن السائقين يطالبون بمبلغ 40 ألف دولار لاستئجار حافلة للسفر عبرها.
غداة بيان للجيش السوداني أكد فيه موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة تقدمت بها منظمة “إيغاد”، وحوت مقترحات لحل الأزمة في السودان؛ نفت الخارجية السودانية -في بيان آخر- صحة دخول القوات المسلحة في تفاوض مع قوات الدعم السريع.
ويدعوا لجان المقاومة إلى توجيه نداء لفروعها في جميع إنحاء السودان لاستقبال النازحين من الحرب.
27 أبريل 2023م نحن القوى والاطراف الموقعة أدناه، من: تنظيمات المجتمع المدني لجان المقاومة الأحزاب السياسية حركات الكفاح المسلح النقابات المنتخبة الأجسام المطلبية والمهنية اللجان التمهيدية والتسييرية للنقابات الشخصيات العامة، والأكاديمية والثقافية والإعلامية، والرموز الدينية والأهلية عاملين من أجل أمن وسلامة وطمأنينة شعب السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره؛ ومدركين بأن الهدف الخفي والنهائي للحرب الجارية هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد