سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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قائد ثاني الدعم السريع للجزيرة: ما زلنا نسيطر على مواقعنا بالقصر الرئاسي والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم

– ما زلنا نسيطر على مواقعنا بالقصر الرئاسي والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم – طلبنا من نائب مدير قوات الشرطة عدم إدخالها طرفا في القتال ولم يستجب – نصنف الآن قوات الاحتياطي المركزي كقوة مقاتلة ومعادية – ما زلنا نواصل التصدي لتعزيزات الجيش القادمة من الولايات – عمليات النهب التي طالت البنوك دبرتها عناصر من النظام المعزول #انقلاب15_ابريل #معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة #اشاوس_الدعم_السريع

 

 

 

الهلال الأحمر: جثامين قتلى اشتباكات السودان تمثل مشكلة كبرى

واشنطن “ساعدت” ألف أميركي على مغادرة السودان

 

بيان الآلية الثلاثية بشأن وقف إطلاق النار

تدعو الآلية الثلاثية (الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، والأمم المتحدة) الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى الموافقة على تمديد آخر لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وضمان تنفيذه بالكامل من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

 

 

 

 

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

 

في ظل التحركات الأفريقية والدولية.. هل اقترب موعد إنهاء الصراع في السودان؟ وبماذا يفسر تناقض الجيش والخارجية السودانية؟

غداة بيان للجيش السوداني أكد فيه موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة تقدمت بها منظمة “إيغاد”، وحوت مقترحات لحل الأزمة في السودان؛ نفت الخارجية السودانية -في بيان آخر- صحة دخول القوات المسلحة في تفاوض مع قوات الدعم السريع.

بيانات

 

الجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية .. البيان التأسيسي التنسيقي

27 أبريل 2023م نحن القوى والاطراف الموقعة أدناه، من: تنظيمات المجتمع المدني لجان المقاومة الأحزاب السياسية حركات الكفاح المسلح النقابات المنتخبة الأجسام المطلبية والمهنية اللجان التمهيدية والتسييرية للنقابات الشخصيات العامة، والأكاديمية والثقافية والإعلامية، والرموز الدينية والأهلية عاملين من أجل أمن وسلامة وطمأنينة شعب السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره؛ ومدركين بأن الهدف الخفي والنهائي للحرب الجارية هو عسكرة الحياة في بلادنا، والقضاء على جذور وبذور الحياة المدنية والحكم المدني الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر بسلميتها، وفي دكها لحصون استبداد

كاريكاتور

 

2023-04-28

 

منبر الرأي