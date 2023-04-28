سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
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واشنطن: الوضع على الأرض في السودان متقلب ولا يسمح بعمليات إجلاء جديدة

برنامج الأغذية العالمي ينهي تعليق عملياته في السودان

 

تواصل القتال في السودان رغم تمديد جديد للهدنة .. غارات جوية للجيش على مقار الدعم السريع في الخرطوم

فرانس24 يتواصل القتال الاثنين بين القوتين العسكريتين المتناحرتين في السودان (الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو) رغم الاتفاق على تمديد جديد للهدنة التي كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف ليل الأحد، لمدة 72 ساعة.

 

 

 

 

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

 

في ظل التحركات الأفريقية والدولية.. هل اقترب موعد إنهاء الصراع في السودان؟ وبماذا يفسر تناقض الجيش والخارجية السودانية؟

غداة بيان للجيش السوداني أكد فيه موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة تقدمت بها منظمة “إيغاد”، وحوت مقترحات لحل الأزمة في السودان؛ نفت الخارجية السودانية -في بيان آخر- صحة دخول القوات المسلحة في تفاوض مع قوات الدعم السريع.

بيانات

نداء ومناشدة من سودانايل للجيش والدعم السريع: حافظوا علي امن المواطنين وممتلكاتهم وحراسة ممتلكات الدولة كل في الاماكن التي تسيطرون عليها من النهب والتخريب

الحرب التي يصطلي بنارها المواطن السوداني اليوم وبصرف النظر عمن اشعل الحرب وما الذي يريد أن يكسبه منها والمفترض انه يريد ان يحكم دولة بمؤسساتها ولو كانت معطوبة.

 

كاريكاتور

 

2023-05-01

 

منبر الرأي