اشتباكات متقطعة في الخرطوم.. وقصف في أم درمان
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
وزعت منظمة الصحة العالمية الوقود على بعض المستشفيات في السودان، كما تعمل على تفريغ ست حاويات من الإمدادات الطبية التي وصلت عن طريق السفن إلى بورتسودان على البحر الأحمر.
فرانس24 يتواصل القتال الاثنين بين القوتين العسكريتين المتناحرتين في السودان (الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو) رغم الاتفاق على تمديد جديد للهدنة التي كان من المقرر أن تنتهي عند منتصف ليل الأحد، لمدة 72 ساعة.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
غابرييلا بوميروي بي بي سي نيوز قالت عائلة فارة من السودان إنها من بين آلاف العالقين على الحدود مع مصر، لأن السائقين يطالبون بمبلغ 40 ألف دولار لاستئجار حافلة للسفر عبرها.
غداة بيان للجيش السوداني أكد فيه موافقة قائده عبد الفتاح البرهان المبدئية على مبادرة تقدمت بها منظمة “إيغاد”، وحوت مقترحات لحل الأزمة في السودان؛ نفت الخارجية السودانية -في بيان آخر- صحة دخول القوات المسلحة في تفاوض مع قوات الدعم السريع.
الحرب التي يصطلي بنارها المواطن السوداني اليوم وبصرف النظر عمن اشعل الحرب وما الذي يريد أن يكسبه منها والمفترض انه يريد ان يحكم دولة بمؤسساتها ولو كانت معطوبة.
ويدعوا لجان المقاومة إلى توجيه نداء لفروعها في جميع إنحاء السودان لاستقبال النازحين من الحرب.