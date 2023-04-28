اشتباكات عنيفة في الخرطوم.. وتبادل الاتهامات بين الجيش والدعم السريع
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
المصدر: الحدث.
سكاي نيوز عربية – أبوظبي تشهد حركة التجارة البينية بين مصر والسودان شللا شبه تام، مع استمرار تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في محيط معبري قسطل وأرقين من الجانب المصري، وهو ما قد يعرض بعض أنواع البضائع للتلف كما يهدد سلامة بضائع أخرى تحتوي بعضها على مواد كيماوية.
لندن – “القدس العربي”: تساءلت المعلقة في صحيفة “نيويورك تايمز” ليديا بولغرين عن الموقف الأمريكي من أزمة السودان: “هل اكتشفت أمريكا أن السودان كبير لكي يُسمح له بالانهيار؟”، وقالت إن جماعتين مدججتين بالسلاح يقودهما عدوان لدودان يتبارزان في منطقة حضرية ذات كثافة سكانية عالية ويعيش فيها نفس عدد سكان مدينة نيويورك تقريبا.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
من إيدن لويس وليزا بارينجتون القاهرة (رويترز) – طلب الخصمان المتحاربان في الصراع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل نيسان الدعم الأجنبي في السنوات التي سبقت القتال.
غابرييلا بوميروي بي بي سي نيوز قالت عائلة فارة من السودان إنها من بين آلاف العالقين على الحدود مع مصر، لأن السائقين يطالبون بمبلغ 40 ألف دولار لاستئجار حافلة للسفر عبرها.
بسم الله الرحمن الرحيم دبلوماسيون سودانيون ضد الحرب بيان الى جماهير شعبنا السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي التزاماً بواجبنا كدبلوماسيين مهنيين في الوقوف مع قضايا شعبنا، وتأكيداً على دور وزارة الخارجية كمؤسسة وطنية تعمل على تحقيق أهداف شعبنا وثورته في الحرية والسلام والعدالة وإقامة الدولة المدنية، ندعو، نحن الدبلوماسيون السودانيون المناهضون للحرب، الي وقف فوري وغير مشروط للحرب، والعمل على ديمومة وقف إطلاق النار وإخضاعه للمراقبة الاقليمية والدولية.
بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS بيان حول الهروب الجماعي للمساجين والمنتظرين من مختلف سجون السودان تكوين لجنة للتحقيق ومحاسبة المتسببين والمقصرين في تمكين هروب السجناء وإعادة تأهيل وتأمين السجون ومناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب تبقي علي رأس أجندة الحكومة الانتقالية القائمون علي نظام الثورة العدلي مطالبين بتوخي العدالة مستلهمين الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي) ما