دبلوماسيون سودانيون ضد الحرب .. بيان الى جماهير شعبنا السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي

بسم الله الرحمن الرحيم دبلوماسيون سودانيون ضد الحرب بيان الى جماهير شعبنا السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي التزاماً بواجبنا كدبلوماسيين مهنيين في الوقوف مع قضايا شعبنا، وتأكيداً على دور وزارة الخارجية كمؤسسة وطنية تعمل على تحقيق أهداف شعبنا وثورته في الحرية والسلام والعدالة وإقامة الدولة المدنية، ندعو، نحن الدبلوماسيون السودانيون المناهضون للحرب، الي وقف فوري وغير مشروط للحرب، والعمل على ديمومة وقف إطلاق النار وإخضاعه للمراقبة الاقليمية والدولية.