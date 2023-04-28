سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

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مبعوث قائد الجيش السوداني في القاهرة: نحن قبلنا مبادرة هدنة وليس وساطة لحل النزاع

كارثة صحية في مدينة الجنينة مع توقف مستشفيات عن العمل

 

الأوضاع الميدانية تؤثر على الحركة التجارية بين مصر والسودان

سكاي نيوز عربية – أبوظبي تشهد حركة التجارة البينية بين مصر والسودان شللا شبه تام، مع استمرار تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في محيط معبري قسطل وأرقين من الجانب المصري، وهو ما قد يعرض بعض أنواع البضائع للتلف كما يهدد سلامة بضائع أخرى تحتوي بعضها على مواد كيماوية.

نيويورك تايمز: السودان بلد ضخم ويجب عدم السماح له بالفشل أو الانزلاق لحرب أهلية

لندن – “القدس العربي”: تساءلت المعلقة في صحيفة “نيويورك تايمز” ليديا بولغرين عن الموقف الأمريكي من أزمة السودان: “هل اكتشفت أمريكا أن السودان كبير لكي يُسمح له بالانهيار؟”، وقالت إن جماعتين مدججتين بالسلاح يقودهما عدوان لدودان يتبارزان في منطقة حضرية ذات كثافة سكانية عالية ويعيش فيها نفس عدد سكان مدينة نيويورك تقريبا.

 

 

 

 

 

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

 

بيانات

دبلوماسيون سودانيون ضد الحرب .. بيان الى جماهير شعبنا السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي

بسم الله الرحمن الرحيم دبلوماسيون سودانيون ضد الحرب بيان الى جماهير شعبنا السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي التزاماً بواجبنا كدبلوماسيين مهنيين في الوقوف مع قضايا شعبنا، وتأكيداً على دور وزارة الخارجية كمؤسسة وطنية تعمل على تحقيق أهداف شعبنا وثورته في الحرية والسلام والعدالة وإقامة الدولة المدنية، ندعو، نحن الدبلوماسيون السودانيون المناهضون للحرب، الي وقف فوري وغير مشروط للحرب، والعمل على ديمومة وقف إطلاق النار وإخضاعه للمراقبة الاقليمية والدولية.

 

بيان من المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان حول الهروب الجماعي للمساجين والمنتظرين من مختلف سجون السودان

بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS بيان حول الهروب الجماعي للمساجين والمنتظرين من مختلف سجون السودان تكوين لجنة للتحقيق ومحاسبة المتسببين والمقصرين في تمكين هروب السجناء وإعادة تأهيل وتأمين السجون ومناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب تبقي علي رأس أجندة الحكومة الانتقالية القائمون علي نظام الثورة العدلي مطالبين بتوخي العدالة مستلهمين الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي) ما

كاريكاتور

 

2023-05-01

 

منبر الرأي