بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS المبادرة السودانية لمراقبة وقف إطلاق النار ورصد الانتهاكات وغوث المنكوبين وإحلال السلام SUDANESE INITIATIVE FOR MONITORING CEASE FIRES, RENDERING HUMANITARIAN ASSISTANCE, AND RESTORATION OF PEACE تقديم دعوة عاجلة ومخلصة لقيادة الجيش السوداني والدعم السريع لاعتماد وقف شامل للنزاع المسلح الدائر في البلاد مع الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار تأسيس شبكة قومية من المراقبين لرصد الانتهاكات والخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار مع التبليغ الفوري عن الإنتهاكات وإعداد