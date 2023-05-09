انفجارات قوية تهز الخرطوم في اليوم الـ26 لاندلاع الاشتباكات

الخرطوم/دبي-أ ف ب/الشرق هزت انفجارات قوية العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، في اليوم السادس والعشرين لاندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، من دون الموافقة حتى الآن على أي ممر إنساني بين مفاوضي المعسكرين.