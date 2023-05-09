فولكر بيرتس: الأزمة في السودان لا يمكن أن تحل عسكريا
حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس من المخاطر الجمة التي تحيق بالبلاد من جراء الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
حذر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس من المخاطر الجمة التي تحيق بالبلاد من جراء الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
دبي – (الشرق): مددت سلطة الطيران المدني في السودان، السبت، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 31 مايو.
من المتوقع أن ينزلق أكثر من مليوني شخص في السودان إلى الجوع في الأشهر المقبلة نتيجة العنف المستمر في البلاد.
دبي- الشرق صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل، الخميس، لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات التي يشهدها النزاع الجاري في السودان، رغم معارضة الخرطوم التي تعتبر الأمر “شأناً داخلياً” كما أنها “تستبشر” بالمفاوضات التي تحتضنها مدينة جدة السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
في مصر، تبدو الحاجة إلى مراجعة ذاتية للاستراتيجية السياسية الرسمية في التعامل مع الوضع السوداني؛ نظرًا لما تبدا من “قصور”، و”تقييد”، للأدوات المصرية المستجيبة للصراع العسكري الحالي، إما بفعل حصر الأوراق في مؤسسة واحدة، والانحياز لأحد طرفي المكوّن العسكري، وإما بفعل الأدوار الإقليمية الساعية لتقويض المصالح المصرية.
وأنتَ تعلم أنّ المصريّين القدامى كانوا يطلقون على السودان اسم “تانهسو”، أي “أرض الأرواح” أو “أرض الآلهة”، لا بدّ أن يعتريك الذهول حين يصف الطيّب صالح، صاحب “موسم الهجرة إلى الشمال” المشهد السياسيّ في بلاده بهذا المصطلح السرياليّ “الصوفيّة الماركسيّة”.
الإخوه والأخوات: نحن مجموعة من الكوادر والقيادات الصحية والطبية ورواد التعليم الطبي داخل السودان وخارجه (ميدكيس سودان)، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية وعلى اختلاف توجهاتنا الفكرية والثقافية و السياسية، وإيمانا منا بمستقبل افضل للسودان تسود فيه قيم الانسانية، وتعزيز حقوق الحياة والعدل والسلام، تداعينا جميعا في هذا الوقت العصيب من أوقات الحرب العبثية التي لا رابح فيها، لنرسل هذه الرسالة، التي تأتي في ظل تردي النظام الصحي واقترابه من الانهيار، وفي وقت يعاني مئات الأطباء والكوادر الصحية ويصلون الليل بالنهار
بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS بيان ترحيبي حول إعتماد إعلان المبادئ للشئون الانسانية بين القوات المسلحة والدعم السريع ضرورة العمل علي استكمال إعلان جاء خديجاً وتطويره الي مبادرة شاملة للسلام تعزيز رغبة الطرفين في تحقيق السلام وحضهما علي التحلي بالارادة لإنجاز تسوية سلمية شاملة الدعوة لرفع تمثيل الوفود المفاوضة الي مستوي الرؤساء مع الاستعانة بأطقم استشارية متخصصة في مجالات الامن الانساني والشئون الانسانية وحقوق الانسان وبناء السلام حث القوي السياسية والمجتمعية