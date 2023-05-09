سودانايل، أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم
رئيس التحرير: طارق الجزولي

عاجل

أعفى مدير الشرطة وتولى “الداخلية”.. البرهان يواصل موجة الإقالات

الخرطوم-رويترز/الشرق أصدر قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، قراراً بإعفاء المدير العام للشرطة في البلاد من منصبه، كما قرر تولي منصب وزير الداخلية بالإنابة، بحسب بيان لمركز إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

 

 

 

676 شخصاً فقدوا حياتهم نتيجة اشتباكات السودان وأكثر من 900 ألف نازح

بعد تمديد إغلاق المجال الجوي.. قصف مدفعي وغارات في الخرطوم واشتباكات في الجنينة

 

طرفا الصراع يستأنفان المحادثات في جدة اليوم

يُنتظر أن يستأنف طرفا الصراع في السودان، اليوم الأحد، المحادثات في جدة بشأن كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وفق ما كشفت عنه وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول دبلوماسي سعودي.

الرياضة

أجانب المريخ يصلون أسوان

كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.

 

الأهلي ينعى نجم المريخ السابق

القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.

تقارير

لا أفق لحل الأزمة بعد مرور شهر على بداية المعارك في بلد مهدد بالجوع والانهيار

فرانس24 بعد مرور شهر من بداية المعارك بين معسكري الجنرالين المتناحرين على السلطة في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لا يبدو أن حلولا في الأفق للأزمة التي أوقعت إلى حد الآن نحو 800 قتيل وآلاف الجرحى.

 

مراجعة ذاتية من أجل تطوير الدور المصري في السودان .. بقلم: لؤي هشام

في مصر، تبدو الحاجة إلى مراجعة ذاتية للاستراتيجية السياسية الرسمية في التعامل مع الوضع السوداني؛ نظرًا لما تبدا من “قصور”، و”تقييد”، للأدوات المصرية المستجيبة للصراع العسكري الحالي، إما بفعل حصر الأوراق في مؤسسة واحدة، والانحياز لأحد طرفي المكوّن العسكري، وإما بفعل الأدوار الإقليمية الساعية لتقويض المصالح المصرية.

بيانات

نداء من ميدكس سودان – الوضع الصحي .. لا للحرب مجدا للسلام

الإخوه والأخوات: نحن مجموعة من الكوادر والقيادات الصحية والطبية ورواد التعليم الطبي داخل السودان وخارجه (ميدكيس سودان)، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية وعلى اختلاف توجهاتنا الفكرية والثقافية و السياسية، وإيمانا منا بمستقبل افضل للسودان تسود فيه قيم الانسانية، وتعزيز حقوق الحياة والعدل والسلام، تداعينا جميعا في هذا الوقت العصيب من أوقات الحرب العبثية التي لا رابح فيها، لنرسل هذه الرسالة، التي تأتي في ظل تردي النظام الصحي واقترابه من الانهيار، وفي وقت يعاني مئات الأطباء والكوادر الصحية ويصلون الليل بالنهار

 

المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان: بيان ترحيبي حول إعتماد إعلان المبادئ للشئون الانسانية بين القوات المسلحة والدعم السريع

بسم الله الرحمن الرحیم المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان SUDANESE HUMAN RIGHTS DEFENDERS بيان ترحيبي حول إعتماد إعلان المبادئ للشئون الانسانية بين القوات المسلحة والدعم السريع ضرورة العمل علي استكمال إعلان جاء خديجاً وتطويره الي مبادرة شاملة للسلام تعزيز رغبة الطرفين في تحقيق السلام وحضهما علي التحلي بالارادة لإنجاز تسوية سلمية شاملة الدعوة لرفع تمثيل الوفود المفاوضة الي مستوي الرؤساء مع الاستعانة بأطقم استشارية متخصصة في مجالات الامن الانساني والشئون الانسانية وحقوق الانسان وبناء السلام حث القوي السياسية والمجتمعية

كاريكاتور

 

2023-05-13

 

منبر الرأي