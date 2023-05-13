مصدر سوداني مطلع: هدنة مرتقبة بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”
سكاي نيوز عربية – أبوظبي قال مصدر سوداني مطلع لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الجيش وقوات الدعم السريع سيوقعان في مدينة جدة السعودية، السبت، على اتفاق هدنة للسماح بفتح الممرات الإنسانية.
سكاي نيوز عربية – أبوظبي قال مصدر سوداني مطلع لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الجيش وقوات الدعم السريع سيوقعان في مدينة جدة السعودية، السبت، على اتفاق هدنة للسماح بفتح الممرات الإنسانية.
العربي الجديد/الأناضول أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، السبت، أنها نقلت للرئيس الأوغندي يوري موسفيني رسالة شفهية من قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
بسم الله الرحمن الرحيم قوات الدعم السريع بيـان هـام 19 مايو 2023 نرحب بالبيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي أنهت أعمالها بحضور القادة العرب في مدينة جدة السعودية واعتماد (إعلان جدة) الذي ناقش العديد من القضايا الهامة، وعلى وجه الخصوص الأزمة السودانية.
العربي الجديد: في خضمّ الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المندلعة منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، تشهد الخرطوم في مدنها الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان، حالة من الفوضى، التي تتجلى أبرز صورها بعمليات النهب للمحال والشركات والمصارف ومخازن السلع وحتى منازل المواطنين.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
بي بي سي – القاهرة قدرت المفوضية عبور 88 ألف شخص الحدود السودانية صوب مصر بنهاية الشهر الأول من المعارك في السودان.
بقلم: ديكلان والش – نيويورك تايمز تمت كتابة التقرير من نيروبي ، كينيا 19 مايو 2023 – في الأيام المحمومة التي سبقت إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين لسفارتهم في الخرطوم في ظل الظلام بطائرات هليكوبتر عسكرية الشهر الماضي ، بقيت مهمة حاسمة واحدة.
نناشد نحن الدبلوماسيون والسفراء السودانيون المناهضون للحرب في السودان السادة أصحاب الفخامة والسيادة الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء العرب، المجتمعون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ببذل كل مساعيهم لوقف هذه الحرب المدمرة التي تدور رحاها في بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم، والتي لم يكن من نتاج لها حتى اللحظة سوى حصد المزيد من أرواح الشعب السوداني الأعزل كل ساعة، وإراقة دماء مئات من المدنيين، وتدمير بنية البلاد التحتية ومقدراتها، وانهيار الأنظمة الصحية، وإيقاف كافة أوجه وأشكال الحياة
الإخوه والأخوات: نحن مجموعة من الكوادر والقيادات الصحية والطبية ورواد التعليم الطبي داخل السودان وخارجه (ميدكيس سودان)، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية وعلى اختلاف توجهاتنا الفكرية والثقافية و السياسية، وإيمانا منا بمستقبل افضل للسودان تسود فيه قيم الانسانية، وتعزيز حقوق الحياة والعدل والسلام، تداعينا جميعا في هذا الوقت العصيب من أوقات الحرب العبثية التي لا رابح فيها، لنرسل هذه الرسالة، التي تأتي في ظل تردي النظام الصحي واقترابه من الانهيار، وفي وقت يعاني مئات الأطباء والكوادر الصحية ويصلون الليل بالنهار