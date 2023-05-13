استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة
تبادل طرفا النزاع في السودان مساء الأربعاء الاتهامات حيال خرق الهدنة لأسبوع، والتي تم الاتفاق عليها في جدة بوساطة سعودية-أمريكية ودخلت حيز التنفيذ ليل الإثنين.
تبادل طرفا النزاع في السودان مساء الأربعاء الاتهامات حيال خرق الهدنة لأسبوع، والتي تم الاتفاق عليها في جدة بوساطة سعودية-أمريكية ودخلت حيز التنفيذ ليل الإثنين.
فرانس24 شهدت الخرطوم ومناطق عدة في السودان هدوءا نسبيا في أول يوم للهدنة، بعد معارك ضارية استمرت خمسة أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ودخل حيز التنفيذ مساء أمس الاثنين، سيكون بآلية “مراقبة عن بعد”.
قال قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالسودان محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي في رسالة صوتية على فيسبوك وتويتر اليوم الاثنين إن قواته لن تتراجع حتى تنهي”انقلاب” الجيش.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
مع التركيز على الأحداث الجارية في السودان، استضافت مؤسسة وايامو ومجموعة أفريقيا للعدالة والمساءلة ندوة عن العدالة الدولية، والحديث عن العدالة الانتقالية والقانون الجنائي الدولي، في كلية الدراسات العليا للإعلام والاتصال بجامعة اغا خان بالعاصمة الكينية نيروبي في التاسع عشر من مايو الجاري.
بي بي سي – القاهرة قدرت المفوضية عبور 88 ألف شخص الحدود السودانية صوب مصر بنهاية الشهر الأول من المعارك في السودان.
التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.
نناشد نحن الدبلوماسيون والسفراء السودانيون المناهضون للحرب في السودان السادة أصحاب الفخامة والسيادة الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء العرب، المجتمعون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ببذل كل مساعيهم لوقف هذه الحرب المدمرة التي تدور رحاها في بلادنا منذ الخامس عشر من أبريل المنصرم، والتي لم يكن من نتاج لها حتى اللحظة سوى حصد المزيد من أرواح الشعب السوداني الأعزل كل ساعة، وإراقة دماء مئات من المدنيين، وتدمير بنية البلاد التحتية ومقدراتها، وانهيار الأنظمة الصحية، وإيقاف كافة أوجه وأشكال الحياة