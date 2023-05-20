تجدد الاشتباكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، رغم توقيع الطرفين اتفاقا لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، رغم توقيع الطرفين اتفاقا لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.
(سونا) – أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج احمد القرار الولائي رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٣م والخاص بتمديد حالة الطواريء بولاية البحر الأحمر.
الخرطوم- الشرق تفاقمت عمليات السلب والنهب في أحياء العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور، وذلك بعد ستة أسابيع من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ نشطت عصابات تخصصت في سرقة المواد الغذائية والأثاث المنزلي، وصولاً إلى الأموال والمشغولات الذهبية والسيارات.
المصدر: الحدث.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
جيش الغزاة في السودان الجيش في السودان هو العدو الأول للسودان وهو جيش لا نفع فيه إلا لنفسه يحارب من أجل امتيازاته وهو دولة مستقلة داخل دولة تزعم أنها مستقلة ولكنها لا تملك من أدوات الاستقلال شيئا.
فيما عجزت الهُدنات المتعاقبة عن وضع حد للمعارك المتواصلة في السودان منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع، جاءت الدعوات لتسليح المدنيين لتفاقم المخاوف من تحول هذا التناحر على السلطة إلى حرب أهلية “ذات طابع إثني” اندلعت فعلا في مدينة الجنينة وقد تمتد لتشمل باقي المناطق.
قامت قوة مسلحة مكونة من عشرة اشخاص نهار اليوم السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣م باعتقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير والناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين دكتور علاء الدين عوض نقد من منزله واقتادته إلى جهة مجهولة، هذا وقد عرفت هذه القوة نفسها لأسرة د.
التاريخ : ١٩ مايو ٢٠٢٣ الموضوع: مقترحات لتعزيز الحالة الصحية، الإنسانية وحقوق الإنسان بالسودان إلي السادة الموقرين : القائد العام للقوات المسلحة السودانية القائد العام لقوات الدعم السريع وزير خارجية المملكة العربية السعودية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الديباجة ( 19 مايو ٢٠٢٣) الواقع الأمني والسياسي بالسودان والانزلاق الذي وصل مرحلة الحرب بما يشكل تداعيات تاريخية تفرض على الجميع المساهمة لوقف الحرب.