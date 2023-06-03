تجدد الاشتباكات بالسودان.. والرياض وواشنطن تدعوان لاتفاق هدنة جديد
دعت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” إلى الاتفاق على وقف جديد “فعال” لإطلاق النار، فيما تجددت الاشتباكات اليوم بين طرفي النزاع في الخرطوم.
دعت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” إلى الاتفاق على وقف جديد “فعال” لإطلاق النار، فيما تجددت الاشتباكات اليوم بين طرفي النزاع في الخرطوم.
دبي- (الشرق): دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، إلى التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في السودان، من اجل الحفاظ على المؤسسات الوطنية ومنعها من الانهيار.
الخرطوم- سكاي نيوز عربية مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر عمل البعثة الأممية في السودان، بعدما طالب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإنهاء مهمة المبعوث الأممي فولكر بيرتيس.
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية سابقًا السفير تيبور ناجي، إنه “متشائم” من إمكانية وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المدى القريب.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
واشنطن- أقرّ مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية بأنّ العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على طرفي الصراع في السودان، لا يمكنها أن تجبر القوات المسلحة هناك على العودة إلى مسار المفاوضات في جدّة، أو تدفع نحو إحداث تغيير سريع في الأوضاع داخل السودان.
الجزيرة نت/مزدلفة عثمان 2/6/2023 وادي حلفا- لم تسع الفرحة السوداني مهند عبد الله وهو يلوح بجواز سفره أمام مئات من الشباب المنتظرين بعد حصوله على تأشيرة دخول إلى مصر من قنصليتها في مدينة وادي حلفا بأقصى شمال السودان على الحدود مع مصر.
بيان تقول أنباء لنا قديمـة بأنكم تأتون من مجاهـل الأرض.
مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدةالموضوع : نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين لعناية السيد / الأمين العام للأمم المتحدة الموضوع : مذكرة قانونية نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين نخاطبكم الآن والسودان يمر بمنعطف خطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتمثل في الآتي: 1ـ إنَّه و في صباح يوم السبت الموافق 2023/4/15 اشتعلت حرب عبثيه ذات طابع دموي عشوائي، تدور بين طرفي القتال وهما مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحه السودانية، متجاوزة كل أعراف وقوانين الحرب والقانون الدولي