أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق على وقف الأعمال العدائية في السودان يوم السبت لمدة 24 ساعة، إلى فتح نافذة أمام توصيل المساعدات الإنسانية لمن تشتد حاجتهم إليها.

سلب ونهب واستباحة للحرمات.. الجنينة تغرق في أتون حرب دارفور

الجنينة – سكاي نيوز عربية تفاقمت المأساة الأمنية والإنسانية بشكل خطير في مدينة الجنينة عاصمة إقليم غرب دارفور السوداني مع ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات الدموية المستمرة منذ شهر إلى أكثر من 860 بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء مما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف إلى دولة تشاد المجاورة وعدد من المناطق الداخلية في إقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات كبيرة رغم توقيع اتفاق للسلام في نهاية 2020.