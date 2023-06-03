مصر توضح أسباب فرض التأشيرة على دخول السودانيين
سكاي نيوز عربية – القاهرة فرضت السلطات المصرية اشتراطات جديدة لدخول السودانيين مصر، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة، مرجعة ذلك إلى اكتشاف “أنشطة غير مشروعة” منها إصدار تأشيرات مزورة.
سكاي نيوز عربية – القاهرة فرضت السلطات المصرية اشتراطات جديدة لدخول السودانيين مصر، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة، مرجعة ذلك إلى اكتشاف “أنشطة غير مشروعة” منها إصدار تأشيرات مزورة.
أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق على وقف الأعمال العدائية في السودان يوم السبت لمدة 24 ساعة، إلى فتح نافذة أمام توصيل المساعدات الإنسانية لمن تشتد حاجتهم إليها.
أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة عن الأمل في أن يؤدي الاتفاق على وقف الأعمال العدائية في السودان يوم السبت لمدة 24 ساعة، إلى فتح نافذة أمام توصيل المساعدات الإنسانية لمن تشتد حاجتهم إليها.
الجنينة – سكاي نيوز عربية تفاقمت المأساة الأمنية والإنسانية بشكل خطير في مدينة الجنينة عاصمة إقليم غرب دارفور السوداني مع ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات الدموية المستمرة منذ شهر إلى أكثر من 860 بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء مما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف إلى دولة تشاد المجاورة وعدد من المناطق الداخلية في إقليم دارفور الذي يشهد اضطرابات كبيرة رغم توقيع اتفاق للسلام في نهاية 2020.
كووورة وصل إلى مدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، الجهاز الفني لنادي المريخ السوداني، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، وطاقمه المعاون، إضافة إلى اللاعبين أليكس دا سيلفا، وباولو سيرجيو، وماتيوس كوتيلو، وسيرجيو رافائيل، وبرايان إدينسون، وإيريك كمبالي، وسليمانو فاتاو.
القاهرة – كووورة نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، حامد بريمة حارس مرمى المريخ السوداني السابق، الذي وافته المنية.
بعد الحرب العالمية الثانية، تم عقد محاكمات نورمبرغ هي التي أفضىت بشكل رئيسي إلى إنشاء محاكم خاصة تنظر في القضايا الجنائية المرفوعة ضد الأفراد فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، أي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
واشنطن- أقرّ مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية بأنّ العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على طرفي الصراع في السودان، لا يمكنها أن تجبر القوات المسلحة هناك على العودة إلى مسار المفاوضات في جدّة، أو تدفع نحو إحداث تغيير سريع في الأوضاع داخل السودان.
بيان تقول أنباء لنا قديمـة بأنكم تأتون من مجاهـل الأرض.
مذكرة قانونية من المجموعة السودانية للحقوق والحريات للأمين العام للأمم المتحدةالموضوع : نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين لعناية السيد / الأمين العام للأمم المتحدة الموضوع : مذكرة قانونية نحن مجموعة من السودانيات والسودانيين نخاطبكم الآن والسودان يمر بمنعطف خطير وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتمثل في الآتي: 1ـ إنَّه و في صباح يوم السبت الموافق 2023/4/15 اشتعلت حرب عبثيه ذات طابع دموي عشوائي، تدور بين طرفي القتال وهما مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحه السودانية، متجاوزة كل أعراف وقوانين الحرب والقانون الدولي